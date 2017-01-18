Президент УЕФА рассказал об отсутствии проблем с допингом в российском футболе

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил об отсутствии в России проблем с применением допинга и нежелании отбирать у страны право проведения ЧМ-2018. Об этом он рассказал ТАСС.

«Не вижу рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», — заявил Чеферин.

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Функционер также добавил, что УЕФА регулярно проводит допинг-контроль футболистов. Специфических проблем с применением запрещенных препаратов в России выявлено не было.

Очередные призывы лишить Россию права проведения мирового первенства появились 9 декабря 2016-го после публикации второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Он заявил о существовании системы государственной поддержки применения допинга российскими спортсменами.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.