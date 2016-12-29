Президент Федерации футбола Украины понадеялся на перенос ЧМ-2018 из России

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что надеется на перенос чемпионата мира 2018 года из России. Об этом сообщает «Сегодня.ua».

«Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России. Давайте сначала завоюем участие в финальной части турнира, а потом будем решать — ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия», — заявил Павелко, отметив, что окончательное решение об участии команды в мундиале примет ФФУ с учетом общественного мнения.

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 19 декабря заявил, что бойкот или лишение России права принять ЧМ-2018 не решит никаких проблем.

В текущем отборочном цикле мирового первенства Украина занимает второе место из шести команд в группе I, которое позволяет ей претендовать на борьбу за выход в финальную часть через стыковые матчи. В четырех встречах команда одержала две победы и дважды сыграла вничью.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.