Мутко назвал подготовку к чемпионату мира-2018 самой спокойной в истории ФИФА

Подготовка к чемпионату мира 2018 года впервые в истории Международной федерации футбола (ФИФА) проходит без острых проблем. Такое мнение выразил вице-премьер правительства России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, слова которого приводит ТАСС.

«Был отчет по чемпионату мира, я подробно докладывал, с презентацией. Был отчет обо всех операционных делах — это и жеребьевка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтерской программы, об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты», — рассказал Мутко, отметив, что в результате у ФИФА не появилось никаких вопросов по организации турнира.

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«Считаю, что это первый чемпионат для ФИФА, который готовится спокойно, острых проблем нет», — заключил чиновник.

Ранее 10 января Совет ФИФА принял решение об увеличении количества команд-участниц чемпионата мира с 32 до 48. Новый формат будет опробован на турнире 2026 года. Команды разделят на 16 групп, в каждой из них будет по три сборных. По два лучших коллектива из группы выйдут в плей-офф.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.