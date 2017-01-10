Колосков прокомментировал расширение числа участников ЧМ по футболу

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший член исполкома Международной федерации футбола Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» раскритиковал расширение числа участников чемпионатов мира с 32 до 48. Функционер назвал этот шаг популистским и безумным.

«Я рассчитывал, что Совет ФИФА будет более критичным к идеям Джанни Инфантино (президент ФИФА, — прим. «Ленты.ру»), но, увы. Малые страны, типа гвиней и календоний, конечно счастливы, а для остальных — это странное решение. Где найти такую страну, кто разместит у себя 48 сборных и настроит соответствующее количество стадионов и баз?», — сказал Колосков.

С точки зрения функционера, принятое решение не будет способствовать популяризации футбола. «Сборная России своей игрой на Евро-2016 популяризировала футбол? Напротив. Это был национальный позор. Сборная Северной Кореи поучаствовала в ЧМ-2010 и проиграла все матчи, в том числе и Португалии — 0:7. Они популяризировали футбол в своей стране? Не думаю. Так что здесь все зависит от выступления команды», — считает Колосков.

Новый формат будет опробован на турнире 2026 года. Команды разделят на 16 групп, в каждой из них будет по три сборных. По два лучших коллектива из группы выйдут в плей-офф. От Европы в турнире выступят 16 сборных, квота Африки составит 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии — 8,5, Южной Америки — 6,5, Северной и Центральной Америки — 6,5, Океании — одна команда.

Место проведения чемпионата мира 2026 года пока не определено. На право принять соревнования претендуют две группы стран, предоставившие совместные заявки: Индия и Китай, а также Эквадор, Боливия, Перу и Парагвай. Также провести мировое первенство хотят Канада и Новая Зеландия.

Предыдущее расширение числа участников чемпионата мира по футболу произошло в 1998 году, когда на турнир во Францию приехало 32 команды вместо 24.