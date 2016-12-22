Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновив личный антирекорд. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте организации.

В предыдущем рейтинге ФИФА, опубликованном в ноябре нынешнего года, россияне занимали 55-е место. До октября 2016-го (53-е место) худшим результатом футболистов была 40-я строчка в декабре 1998-го.

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С момента последнего обновления рейтинга (24 ноября) команда Станислава Черчесова не проводила контрольных матчей.

В первой тройке лучших сборных мира изменений не произошло: лидируют аргентинцы, на второй позиции располагается Бразилия, на третьей — Германия.

Рейтинг ФИФА ведется с 1993 года. Очки рассчитываются исходя из тех результатов, что показали команды в официальных и товарищеских матчах за последние четыре года.