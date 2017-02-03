Сборная России по футболу сыграет с аргентинцами в Москве

Сборная России по футболу весной проведет товарищеский матч с аргентинцами. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации портала, встреча состоится в Москве в 20-х числах марта. Последний раз соперники играли между собой в августе 2009 года. Матч проходил на столичном стадионе «Локомотив» и завершился победой южноамериканской команды со счетом 3:2.

Аргентинцы возглавляют рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России занимает в нем 56-е место.

28 марта 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет товарищеская встреча россиян с с бельгийцами. За этот поединок сборная Бельгии получит 300 тысяч евро.

В начале января сообщалось, что следующим соперником сборной России в товарищеском матче в марте 2017 года может стать команда Кот-д'Ивуара.

Подопечные Станислава Черчесова продолжают готовиться к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Россия гарантировала себе участие в соревнованиях, так как является страной-хозяйкой турниров.