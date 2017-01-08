РФС начал переговоры со следующим соперником по товарищескому матчу

Соперником сборной России по футболу в товарищеском матче в марте 2017 года может стать команда Кот-д'Ивуара. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает ТАСС.

Федерация футбола африканской страны в настоящее время ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС).

«Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д'Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, однако дата встречи пока не определена», — рассказал пресс-атташе ивуарийской федерации футбола Эрик Каку.

20 декабря РФС объявил о том, что товарищеская встреча со сборной Бельгии пройдет 28 марта 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи. Предстоящий матч станет первой официальной игрой для арены после ее реконструкции, которая была завершена в ноябре 2016 года. Бельгийцы получат 300 тысяч евро за этот поединок.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Будучи страной-хозяйкой мирового первенства, Россия гарантированно примет участие в финальной части соревнований. В связи с этим сборная может проводить только товарищеские матчи.