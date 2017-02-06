Определился последний участник Кубка конфедераций-2017 в России

Сборная Камеруна по футболу стала победителем Кубка африканских наций-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале проходивших в Габоне соревнований камерунская команда победила сборную Египта со счетом 2:1. За победителей мячи забили Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (89). В составе Египта мяч забил Мохамед эль-Ненни (22).

Сборная Камеруна в пятый раз в истории и впервые с 2002 года выиграла Кубок африканских наций. Больше всех на этом турнире побеждала команда Египта — семь раз.

Таким образом, Камерун стал последним, восьмым, участником Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России. Африканцы сыграют в группе В вместе со сборными Чили, Австралии и Германии. В группе А выступят национальные команды России, Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.