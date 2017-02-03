Определились финалисты Кубка Африки по футболу

Сборная Камеруна обыграла команду Ганы и вышла в финал Кубка африканских наций по футболу. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 3 февраля, по московскому времени и завершилась со счетом 2:0 в пользу Камеруна. Автором первого мяча на 72-й минуте встречи стал Майкл Нгаду-Нгаджуй, а окончательный результат установил в дополнительное время Кристиан Муганг.

Турнир проходит в Габоне. В решающем матче 5 февраля камерунцам будет противостоять сборная Египта, победившая в полуфинале по пенальти Буркина-Фасо.

Команда, которая станет победителем турнира, выступит на Кубке конфедераций 2017 года в России.