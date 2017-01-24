Сенегальский вратарь ударил сам себя по ноге для затяжки времени

Голкипер сборной Сенегала Кадим Н'Диай ударил сам себя по ноге ради затяжки времени в концовке второго тайма матча заключительного тура группового этапа Кубка Африки против Алжира. Видео эпизода размещено на канале Football Motion в YouTube.

Инцидент произошел на 90-й минуте встречи при счете 2:2. Ударив себя, Н'Диай упал на газон и дождался медицинской помощи. Затем вратарь продолжил матч, в котором забитых мячей больше не было.

Ничья позволила Сенегалу набрать семь очков и выйти из группы B с первого места. В 1/4 финала команда встретится с Камеруном.

Видео: Football Motion / YouTube



