Тренеры команд-участниц Кубка Конфедераций описали Россию одним словом

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем канале в YouTube опубликовала видеоролик, в котором тренеры команд-участниц Кубка конфедераций-2017 попытались описать Россию одним словом.

Самым оригинальным получился ответ наставника чилийской команды Хуана Антонио Пицци. Россия у специалиста ассоциируется с бывшим футболистом и главным тренером московского «Спартака» Валерием Карпиным.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В турнире, помимо хозяев, примут участие сборные Германии, Австралии, Новой Зеландии, Португалии, Мексики, Чили, а также команда, которая завоюет Кубок Африки.