Телеканал 2x2 выпустил скетч о строительстве «Зенит-Арены»

Видео: 2х2

Теленанал 2х2 выпустил скетч о строительстве нового стадиона санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Фонтанка».

«Вам не удастся собрать арену с первого, со второго и даже с третьего раза! Более того, детали постоянно придется докупать. К набору прилагается фигурка Мутко, от которой вы просто не сможете избавиться. Ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег», — говорится в рекламе к вымышленному Lego-набору с «Зенит-Ареной».

По словам креативного продюсера студии анимации 2х2 Кирилла Данильченко, к этой теме было решено обратиться, «потому что абсурд достиг апогея, а апогей достиг абсурда».

«На написание сценария ушло 10 минут, но пришлось заменить пару шуток, которые бы точно не прошли цензуру», — сказал Данильченко.

19 января вице-премьер России и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что «Зенит-Арене» нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей для адаптации к требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).

29 декабря Ростехнадзор выдал заключение о соответствии построенного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге требованиям проектной документации и технических регламентов.

Арену возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи переносились. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.