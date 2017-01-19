Мутко заявил о необходимости еще 1,5-2 миллиардов на строительство «Зенит-Арены»

Футбольному стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил вице-премьер России и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова в четверг, 19 января, приводит «Р-Спорт».

«Есть проект стадиона — требования, необходимые для нашего чемпионата. Они все реализованы, стадион принят в эксплуатацию. А есть вопрос его адаптации к требованиям ФИФА. Это требования безопасности, въездные зоны. Это большее количество зон прессы, требования к информационным технологиям и так далее. 1,5-2 миллиарда эта адаптация будет стоить», — сказал он.

По словам вице-премьера, финансы на доработку стадиона частично выделит ФИФА, частично — правительство России и регионы. «Футбольный клуб "Зенит" уже принял решение выделить сумму. Не стану ее анонсировать. Они уже закупили оборудование, различные вещи», — добавил Мутко.

29 декабря Ростехнадзор выдал заключение о соответствии построенного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге требованиям проектной документации и технических регламентов.

Арену возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи переносились. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.