На строительство «Зенит-арены» выделили еще два миллиарда рублей

Комитет по строительству Санкт-Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона «Зенита» на Крестовском острове стоимостью два миллиарда рублей. Вся сумма уже выплачена авансом. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает «Фонтанка».

Как объяснили в Смольном, средства будут потрачены на «обустройство зоны контроля доступа стадиона», а также на приспособление арены к Кубку Конфедераций и чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершить до конца марта этого года.

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Согласно заверениям чиновников окончательная стоимость стадиона не изменится и по-прежнему будет составлять 42 миллиарда рублей. Вернуть дополнительно потраченные средства планируют позже, взыскав их с бывшего генподрядчика — компании «Трансстрой» — через суд.

Как сообщила 30 декабря Национальная служба новостей (НСН), «Зенит-Арену» передали в собственность Петербурга. Сдача стадиона запланирована на 31 марта.

Арену возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи переносились.

На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.