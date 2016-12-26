Срок сдачи стадиона «Зенит-Арена» сдвинули на конец марта

Срок сдачи стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге перенесли на 31 марта. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-секретаря компании-генподрядчика «Метрострой» Екатерину Гигиняк.

Она подчеркнула, что речь идет именно об окончании работ, а не строительства. «Плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — пояснила представитель компании.

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Ранее 26 декабря она объявила, что строительство стадиона на Крестовском острове завершено. До этого генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин называл 26 декабря как плановую дату его ввода в эксплуатацию.

21 декабря была названа окончательная стоимость возведения объекта — 41 миллиард рублей.

В конце ноября президент России Владимир Путин назвал «проблемы» со строительством «Зенит-Арены» «печальной историей». Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге возводят с 2007 года, с тех пор стоимость работ не раз повышалась, а сроки сдачи сдвигались.