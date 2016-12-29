Ростехнадзор выдал положительное заключение по новому стадиону «Зенита»

Северо-западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге требованиям проектной документации и технических регламентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Построенный объект соответствует требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета, используемых энергетических ресурсов. Проверены строительные конструкции (в том числе по работам, выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе первого этапа», — говорится в сообщении.

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Сдача арены запланирована на 31 марта.

В конце ноября президент России Владимир Путин назвал проблемы со строительством стадиона «печальной историей». Арену возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи переносились.

На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.