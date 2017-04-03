«Спартак» вырвал победу в матче чемпионата России по футболу с «Оренбургом»

Московский «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 3 апреля, на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев голами отметился полузащитник Роман Зобнин (34-я и 58-я минуты) и форвард Квинси Промес (90+5). Гости ответили результативными действиями Дениса Поповича (70-я) и Михала Дюриша (71-я).

Голы в ворота «Оренбурга» стали для Зобнина первыми в составе московской команды.

В параллельной встрече «Ростов» и «Краснодар» не выявили победителя. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и звершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает первое место, набрав 48 очков. Красно-белые опережают московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», идущие на втором и третьем местах соответственно, на шесть баллов.