Матчи «Спартака» и «Ростова» в РФПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар» начнутся с минуты молчания в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

РФПЛ выразила соболезнования родным и близким погибших. Заключительные встречи 21-го тура чемпионата страны в Москве и Ростове-на-Дону начнутся в понедельник, 3 апреля, в одно и то же время — 19:30.

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Ранее в понедельник в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По предварительным данным, он произошел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Сообщалось о 10 погибших и 50 пострадавших. Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал взрыв террористическим актом.