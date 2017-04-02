ЦСКА обыграл «Крылья Советов» и приблизился к лидирующему «Спартаку»

Московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на арене ЦСКА в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте счет был открыт после удара полузащитника Александра Головина. Удвоил преимущество армейцев на 48-й минуте хавбек Бибрас Натхо. Единственный мяч за «Крылья» забил Кристиан Паскуато на 72-й минуте.

Эта победа стала 400-й для ЦСКА в чемпионатах России. Больше только у «Спартака» — 420.

ЦСКА набрал 42 очка и вернулся на второе место в РФПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Спартака». Красно-белые имеют матч в запасе, в понедельник они дома сыграют с «Оренбурнгом». «Крылья Советов» с 16 очками занимают 15-е место.

Ранее в воскресенье Зенит (Санкт-Петербург) обыграл казанский «Рубин».