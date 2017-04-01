Гол перуанского новичка принес «Локомотиву» победу над «Уфой» в РФПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча состоялась в субботу, 1 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил перуанский нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан.

«Локомотив» набрал 30 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. Уфимцы с 32 очками располагаются на пятой позиции.

32-летний Фарфан перешел в «Локомотив» в конце января в статусе свободного агента. До этого он выступал за перуанский «Альянса Лима», голландский ПСВ, немецкий «Шальке». Последним клубом Фарвана была «Аль-Джазира» из ОАЭ.