«Уфа» вышла в полуфинал Кубка России в первом матче под руководством Семака

«Уфа» обыграла махачкалинский «Анжи» в четвертьфинале Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду в Уфе и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил хавбек Азамат Засеев на 66-й минуте. Этот матч стал первым для бывшего капитана и тренера сборной России Сергея Семака в качестве наставника «Уфы».

Уфимцы впервые в истории вышли в полуфинал Кубка России. Соперником «Уфы» станет победитель матча «Локомотив» (Москва) — «Тосно». Встреча железнодорожников с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) также пройдет в среду.

Семак был назначен главным тренером «Уфы» 30 декабря. Одним из первых его решений в новой должности стало введение штрафов за мат.

В качестве футболиста Семак выступал за ЦСКА, казанский «Рубин» (2008-2010) и петербургский «Зенит» (2010-2013), с каждой из команд выигрывал чемпионат России. Также россиянин выступал за французский ПСЖ (2005-2006). В составе сборной России Семак завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.