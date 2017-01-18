Семак ввел штрафы в «Уфе» за мат

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ввел в команде штрафы за мат. Сумма не уточняется. Об этом «Комсомольской правде» рассказал пресс-атташе уфимского клуба Сергей Тыртышный.

«Вот, например, Азамат Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит — будет штраф», — рассказал Тыртышный.

40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года, до этого работал в тренерском штабе «Зенита».

В качестве футболиста Семак выступал за московский ЦСКА, казанский «Рубин» (2008-2010) и санкт-петербургский «Зенит» (2010-2013), с каждой из команд становился чемпионом России. Также игрок защищал цвета французского ПСЖ (2005-2006). В составе сборной России Семак завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.