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Главным тренером «Уфы» стал Сергей Семак

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Сергей Семак
Сергей Семак

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Сергей Семак возглавил «Уфу». Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года. Семак пришел в Уфу вместо белоруса Виктора Гончаренко, который в декабре стал главным тренером московского ЦСКА.

В текущем сезоне «Уфа» занимает восьмое место в российской премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 17 туров.

В августе 2014 года Семак вошел в тренерский штаб сборной России, возглавляемой Фабио Капелло, и покинул команду после Евро-2016 вместе с Леонидом Слуцким.

В качестве футболиста Семак выступал за ЦСКА, казанский «Рубин» (2008-2010) и санкт-петербургский «Зенит» (2010-2013), с каждой из команд становился победителем чемпионата России. Также россиянин играл за французский ПСЖ (2005-2006). В составе сборной России Семак завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.

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