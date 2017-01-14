Главный тренер «Уфы» Семак исполнил удар через себя на тренировке

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выполнил удар через себя во время игры в теннисбол на тренировке команды. Видео появилось на официальном YouTube-канале уфимского клуба.

Помощники Семака по тренерскому штабу бурно отреагировали на действие 40-летнего специалиста. Уфимский клуб проводит предсезонный учебно-тренировочный сбор на Кипре.

Семак возглавил «Уфу» 30 декабря, подписав контракт с клубом на полтора года с возможностью продления еще на год. До этого он работал в санкт-петербургском «Зените».