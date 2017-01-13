Инспектора службы безопасности аэропорта Уфы уволили за фото с Семаком

Инспектор службы авиационной безопасности аэропорта «Уфы» Виталий Двоеглазов сообщил о своем увольнении за фотографию с новым главным тренером местного футбольного клуба Сергеем Семаком. Об этом Двоеглазов написал на своей странице в ВКонтакте.

«Данная фотография была опубликована мной утром. В этот же день ведущие издания Уфы и республики, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали ее у себя. 9 января руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию», — написал Двоеглазов.

Работник службы авиационной безопасности признался, что не понимает причин увольнения. «Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл. Не думал, что люди бывают настолько мелочными», — добавил Двоеглазов.

Семак был назначен главным тренером «Уфы» 30 декабря. В качестве футболиста Семак выступал за ЦСКА, казанский «Рубин» (2008-2010) и санкт-петербургский «Зенит» (2010-2013), с каждой из команд становился победителем чемпионата России. Также россиянин играл за французский ПСЖ (2005-2006). В составе сборной России Семак завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.