СМИ опубликовали запись нападок футболиста Тарасова на игроков сборной России

В сети появилась аудиозапись, на которой полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал футболистов сборной России лузерами и лохами после поражения в товарищеском матче от сборной Кот-д'Ивуара. Ролик был опубликован на сайте телеканала РЕН ТВ.

«Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше», — сказал Тарасов.

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Футболист на своей странице в Instagram заявил, что эти слова произнес Лжедмитрий, и потребовал извинений и опровержений от телеканала.

Встреча сборных России и Кот-д'Ивуара прошла 24 марта в Краснодаре и завершилась победой африканской команды со счетом 2:0. После матча болельщики скандировали: «Позор!»