Черчесов выбрал капитана для сборной России по футболу

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев выбран капитаном сборной России по футболу. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Капитана мы выбрали, а лучше сказать, назначили. Акинфеев с удовольствием согласился исполнять эту миссию. У него будут три заместителя — Денис Глушаков, Александр Самедов и Федор Смолов», — заявил Черчесов.

С лета 2014 года капитаном национальной команды был защитник ЦСКА Василий Березуцкий. 10 марта он заявил о приостановлении выступлений за сборную.

30-летний Акинфеев выступает за российскую команду с 2004 года, провел 93 матча. 11 марта 2017-го вратарь побил рекорд бывшего голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина по числу игр без пропущенных мячей в отечественных чемпионатах (161).

24 марта сборная России проведет товарищескую встречу в Краснодаре с Кот-д'Ивуаром. Через четыре дня команда Черчесова в Сочи сыграет контрольный матч с Бельгией.