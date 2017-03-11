В ЦСКА прокомментировали рекорд Акинфеева

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал рекорд голкипера команды Игоря Акинфеева по количеству матчей без пропущенных голов в рамках отечественных чемпионатов. Его слова приводит «Советский спорт».

«Обойти Яшина — это дорогого стоит. Думаю, этот рекорд будет очень долго держаться. В последнее время, что радует, рекорды Акинфеева бьет сам Акинфеев. Уверен, у него впереди много достижений. Он игрок по вратарским меркам молодой», — заявил Бабаев.

Ранее 11 марта ЦСКА обыграл томскую «Томь» со счетом 4:0 во встрече 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Эта игра стала для Акинфеева 161-й «сухой». По этому показателю он обошел Льва Яшина, который 160 раз оставлял ворота московского «Динамо» в неприкосновенности.

