Акинфеев побил рекорд Льва Яшина

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев побил рекорд бывшего голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина по числу матчей без пропущенных мячей в отечественных чемпионатах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Томью», завершившаяся победой армейцев со счетом 4:0, стала для Акинфеева 161-й «сухой». По этому показателю он обошел Яшина, который 160 раз оставлял ворота «Динамо» в неприкосновенности.

3 декабря Акинфеев стал рекордсменом России по количеству проведенных за карьеру матчей без пропущенных голов. После встречи в рамках 17-го тура РФПЛ с екатеринбургским «Уралом» российский вратарь записал на свой счет 253-й «сухой» матч. Он обогнал бывшего вратаря «Спартака» Рината Дасаева, который провел 252 игры без пропущенных голов за всю карьеру.