«Спартак» делегировал наибольшее количество футболистов в сборную России

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом команды на контрольные встречи с с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Приглашение получили 27 футболистов. Самое большое представительство у московского «Спартака» — шесть игроков. Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Федор Кудряшов («Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

Подготовку к матчу команда начнет 20 марта в Краснодаре. Там же сборная России 24 марта проведет встречу с Кот-д'Ивуаром (19:00 по московскому времени). Через четыре дня команда Черчесова в Сочи сыграет с Бельгией (19:00). Эта встреча станет первым футбольным матчем, проведенным на стадионе «Фишт».