Черчесов объяснил отсутствие Кокорина в составе сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил решение не вызывать в национальную команду форварда «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мы смотрим, кто как себя проявляет. Я летал на матч с "Андерлехтом", смотрел другие игры. Все по спортивному принципу. Исключительно по нему. А не из-за того, что человек нарушил правила дорожного движения», — рассказал Черчесов.

Состав сборной России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи) был оглашен в понедельник, 13 марта.

В выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» (0:2) Кокорин провел на поле 71 минуту. Всего в нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста восемь забитых мячей в 28 матчах во всех турнирах.

2 марта стало известно, что Кокорин был задержан сотрудниками ДПС. Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре в Москве. Футболист, находившийся за рулем автомобиля Bentley, двигался по встречной полосе с превышением скорости. Игрок отверг обвинения.

