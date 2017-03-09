Сборная России впервые за год улучшила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России переместилась с 61-й на 60-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В первой десятке изменений не произошло: возглавляет рейтинг сборная Аргентины, вслед за ней расположились команды Бразилии, Германии, Чили, Бельгии, Франции, Колумбии, Португалии, Уругвая и Испании.

Россия впервые с февраля 2016 года смогла улучшить свои позиции. Тогда команда переместилась с 24-й на 23-ю строчку, после чего каждый месяц либо сохраняла место, либо опускалась ниже.

Ближайшим соперником коллектива Станислава Черчесова по товарищескому матчу будет сборная Кот-д'Ивуара. Встреча состоится 24 марта в Краснодаре.

Рейтинг ФИФА ведется с 1993 года. Очки начисляются исходя из тех результатов, что показали команды в официальных и товарищеских играх за последние четыре года.