Сборная России опять обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновив личный антирекорд. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщается на сайте организации.

В предыдущем рейтинге ФИФА, опубликованном в декабре прошлого года, россияне занимали 56-е место. До октября 2016-го (53-е место) худшим результатом футболистов была 40-я строчка в декабре 1998-го.

Лидером осталась сборная Аргентины, компанию которой в первой десятке составляют Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Франция, Колумбия, Португалия, Уругвай и Испания.

С момента последнего обновления списка лучших сборных мира (22 декабря) команда Станислава Черчесова не проводила контрольных матчей.

Рейтинг ФИФА ведется с 1993 года. Очки начисляются исходя из тех результатов, что показали команды в официальных и товарищеских встречах за последние четыре года.