Названы соперники футбольной сборной России по июньским товарищеским матчам

Сборная России по футболу в июне сыграет товарищеские матчи с командами Венгрии и Чили. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с венграми пройдет 5 июня в Будапеште. Матч со сборной Чили запланирован на 9 июня в Москве. Время начала матчей и стадион, на котором состоится игра в российской столице, станут известны позднее.

Встречи пройдут в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций 2017 года. В марте сборная России проведет две контрольных игры — 24-го с национальной командой Кот-д'Ивуара в Краснодаре и 28-го со сборной Бельгии в Сочи.

Команда Станислава Черчесова на данный момент занимает рекордно низкое — 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).