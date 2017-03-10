Дзюба передал привет оскорблявшим его из-за тренера ПСЖ клоунам

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» (6:1). Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Мне после первой игры многие писали гадости, видимо из-за "любимого" тренера Дзюбы Уная Эмери (наставник ПСЖ — прим. «Ленты.ру»). Передаю привет всем этим... клоунам, которые меня очень сильно оскорбляли и обзывали. Я верил, что "Барселона" сможет вытащить, но при счете 3:1 вера ушла», — рассказал Дзюба, отметив, что победа «Барселоны» войдет в историю футбола.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ прошла 9 марта в Испании и завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. В первом матче парижане на своем поле разгромили соперника со счетом 4:0. Таким образом, каталонский клуб впервые в истории турнира сумел отыграть разницу в четыре мяча.

В ноябре 2012 года Дзюба, выступавший за московский «Спартак», назвал Эмери, который возглавлял красно-белых, «тренеришкой» после поражения от «Динамо» со счетом 1:5. После этой встречи специалист был отправлен в отставку и позже возглавил испанскую «Севилью», вместе с которой в трех сезонах подряд становился победителем Лиги Европы.