Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка. Учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА», — рассказал 34-летний Березуцкий, пожелав удачи национальной команде.

«Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок Конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», — подчеркнул защитник.

Как отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Березуцкий согласовал свое решение с ним.

«Еще до игры с "Зенитом" Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. После матча мы побеседовали, и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста», — заявил специалист.

Березуцкий провел за сборную России 101 матч и отметился пятью забитыми мячами. В составе национальной команды он принимал участие в чемпионатах Европы 2008, 2012 и 2016 годов, а также в мировом первенстве 2014 года.