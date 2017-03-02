Кокорин объяснил задержание за езду по встречке на Bentley

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин рассказал свою версию инцидента с выездом его автомобиля Bentley на встречную полосу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Я зацепил колесом встречную полосу при повороте налево. Никаких гонок не было», — заявил Кокорин.

Агент Кокорина Кирилл Логинов выдвинул ту же версию произошедшего, что и футболист, а также назвал случившееся житейской историей.

Источник в правоохранительных органах сообщил kp.ru, что материалы по данному инциденту переданы в ГУ МВД по Москве. В полиции отметили, что за выезд на встречную полосу Кокорин может лишиться водительских прав на срок до полугода. Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре в центре Москвы.

В ближайшем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча 18 тура состоится в субботу, 4 марта, в Москве в 16:30 по местному времени.