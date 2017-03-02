Агент Кокорина назвал езду по встречке житейской историей

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, нарушивший ПДД в Москве, не ездил по встречной полосе, а заехал колесом своего Bentley на разделительную разметку. Об этом RT в четверг, 2 марта, рассказал агент спортсмена Кирилл Логинов.

«Александр ехал по Малой Дмитровке. Поворачивая налево, зацепил колесом полосу. Поэтому на него составили административный протокол, а материалы были направлены в суд. За это нарушение предусмотрен штраф или лишение прав. Обычная житейская история, никто ночью не гонял по встречке», — отметил представитель Кокорина.

По словам Логинова, сам футболист сейчас тренируется и не думает о произошедшем.

Как сообщал РЕН ТВ, Кокорин был задержан за нарушение ПДД в центре Москвы 25 февраля. По информации телеканала, спортсмен за рулем белого Bentley двигался по встречной полосе с превышением скорости. Позднее эти сведения подтвердили ТАСС в столичном главке МВД. В московской полиции также рассказали, что футболист неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Наказание за выезд на встречную полосу предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до полугода.