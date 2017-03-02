Полицейские озвучили подробности инцидента с Кокориным на Bentley

В МВД сообщили подробности задержания футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кокорина, ехавшим по встречной полосе на Bentley. Об этом сообщает телеканал «360».

Правоохранители подтвердили, что инцидент произошел в ночь на 25 февраля на Страстном бульваре в центре Москвы.

Футболист гарантированно заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, выезд на встречную полосу может повлечь за собой лишение водительских прав на срок до полугода. В полиции также сообщили, что за Кокориным числятся неоднократные нарушения правил дорожного движения. Протокол административного правонарушения передан в суд.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с Национальной службой новостей (НСН) высказал мнение, что Кокорина должны наказать по всей строгости закона.

«Законы для всех одинаковы. Когда молодые люди имеют высоких покровителей, финансовый достаток, им крышу сносит — это одно дело. С ними должны проводить очень серьезную воспитательную работу», — заявил Кавазашвили.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Кокорина восемь забитых мячей и три голевые передачи в 28 мачтах во всех турнирах.