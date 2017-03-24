Гол Месси принес Аргентине победу над Чили в квалификации ЧМ-2018

Гол форварда «Барселоны» Лионеля Месси принес сборной Аргентины победу над Чили с минимальным счетом во встрече квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года. Видео взятия ворот размещено на канале Footstar в YouTube.

Нападающий реализовал пенальти на 16-й минуте игры. Благодаря победе аргентинцы довели количество набранных очков до 22, команда располагается в южноамериканском отборочном турнире на третьем месте, позволяющем получить прямую путевку на мундиаль. Чилийцы с 20 очками занимают шестую строчку и на данный момент пропускают чемпионат мира.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.