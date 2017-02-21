Месси потребовал от руководства «Барселоны» избавиться от ряда игроков

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси потребовал от руководства клуба избавиться от Люки Диня, Жереми Матье и Андре Гомеша. Об этом сообщает DonBalon.

В ином случае форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт. Месси недоволен положением дел в клубе после разгромного поражения от ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Динь и Гомеш перешли в «Барселону» летом 2016 года. Матье пополнил состав сине-гранатовых двумя годами ранее.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года. Сине-гранатовые предложили 29-летнему аргентинцу новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы проиграли парижскому ПСЖ со счетом 0:4. Ответная встреча пройдет в Барселоне 8 марта.