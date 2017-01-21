Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом мира

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси подпишет с клубом новый контракт и станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Sport.es.

По информации портала, до конца января руководство «Барселоны» предложит Месси новый договор, срок которого будет рассчитан до конца карьеры футболиста. Конкретная сумма заработной платы аргентинца не называется.

В настоящий момент самым высокооплачиваемым игроком мира является аргентинец Карлос Тевес, в декабре 2016 года перешедший в китайский «Шанхай Шеньхуа». Он зарабатывает 615 тысяч фунтов стерлингов (763,5 тысячи долларов) в неделю. Нынешний оклад Месси в «Барселоне» составляет 316 тысяч евро (338,5 тысячи долларов) в неделю.

17 января английская The Sun сообщила, что «Манчестер Сити» готов потратить 115 миллионов евро на приобретение Месси. Официального предложения «горожане» так и не сделали.

Месси в составе «Барселоны» стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне аргентинец сыграл 24 матча, в которых забил 27 мячей и отдал девять голевых передач.