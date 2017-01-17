Sun сообщила о готовности «Манчестер Сити» потратить 115 миллионов евро на Месси

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов потратить 115 миллионов евро на приобретение нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что официального предложения британцы пока не сделали, но в ходе переговоров представители «горожан» подтвердили, что готовы заплатить такую сумму за 29-летнего форварда.

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Если трансфер состоится, сделка станет рекордной в истории футбола. До этого самым дорогим трансфером был переход летом прошлого года французского полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

Месси в составе «Барселоны» стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне аргентинец сыграл 24 матча, в которых забил 27 мячей и отдал девять голевых передач.