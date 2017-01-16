Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Нападающий «Барселоны» Неймар признан самым дорогостоящим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Об этом в понедельник, 16 января, сообщает football-observatory.com.

Трансфер бразильца оценивается в 246,8 миллиона евро. В первую тройку также вошли форвард «Барселоны» Лионель Месси (170,5 миллиона) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (155,3).

Португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, по итогам 2016 года признанный лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и ставший обладателем «Золотого мяча», занял в рейтинге лишь седьмую строчку (126,5 миллиона евро).

В первую десятку также вошли Антуан Гризманн («Атлетико»), Луис Суарес («Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Деле Алли («Тоттенхэм») и Эден Азар («Челси»).

Международный центр спортивных исследований при составлении рейтинга исходил из статистических показателей футболистов, игрового времени, возраста, контракта и ряда других данных.

Игроки из российских команд в топ-100 рейтинга не попали.