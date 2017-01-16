Роналду бросил мячом в полузащитника «Севильи»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду бросил мяч в футболиста «Севильи» Витоло во время матча команд в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Видео эпизода размещено на канале «Данк Пола Джорджа» в YouTube.

Инцидент произошел во втором тайме после назначения в ворота «Севильи» пенальти. Роналду пошел к точке, а Витоло пнул траву в районе 11-метровой отметки, за что получил от португальца мячом в спину. Драки удалось избежать, конфликтующих футболистов разняли.

Роналду реализовал пенальти, но встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Севильи».