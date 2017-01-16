Рекордная серия «Реала» без поражений прервалась в игре с «Севильей»

Мадридский «Реал» проиграл «Севилье» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу и прервал серию из 40 встреч без поражений. Видео с лучшими моментами встречи размещено на канале oFOOTBALLE TV в YouTube.

В составе хозяев мяч забил Стеван Йоветич, автогол на счету защитника столичной команды Серхио Рамоса. За «Реал» отличился с пенальти Криштиану Роналду.

Последний раз «Реал» проигрывал в апреле 2016 года в матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкому «Вольфсбургу» (0:2). С тех пор мадридский клуб одержал 30 побед и 10 раз сыграл вничью, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии во всех турнирах среди испанских клубов — 40 матчей. Предыдущее достижение принадлежало «Барселоне» (39 встреч).