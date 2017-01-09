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Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА

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Роналду
Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония награждения проходила в понедельник, 9 января, в швейцарском Цюрихе. В голосовании португалец обогнал аргентинца Лионеля Месси («Барселона») и француза Антуана Гризманна («Атлетико» Мадрид).

Также ФИФА объявила победителя в номинации «Лучший тренер 2016 года». Среди мужчин им стал итальянец Клаудио Раньери («Лестер Сити)», среди женщин — немка Сильвия Найд (сборная Германии).

Лучшей футболисткой была названа американка Карли Ллойд («Хьюстон Дэш»).

В символическую сборную 2016 года вошли следующие футболисты: голкипер Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), защитники Дани Алвес (Бразилия, «Ювентус»), Жерар Пике (Испания, «Барселона»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Марсело (Бразилия, «Реал»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Андрес Иньеста (Испания, «Барселона»), Лионель Месси, Луис Суарес (Уругвай, «Барселона») и Криштиану Роналду.

Приз за честную игру получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», который отказался от Южноамериканского кубка в пользу бразильского «Шапекоэнсе», 19 игроков которого погибли в авиакатастрофе в ноябре 2016 года.

12 декабря Роналду в четвертый раз в карьере получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года по версии журнала France Football. C 2010 по 2015 год награду издание вручало награду совместно с ФИФА. 16 сентября сотрудничество между сторонами было прекращено. С 2016 года обладателя награды выбирают только журналисты France Football, как это было с 1956 по 2010 год.

Также в 2016 году португалец в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы.

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