Китайский клуб предложил за Роналду 300 миллионов евро

Китайский футбольный клуб предложил 300 миллионов евро за переход португальского нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом рассказал агент форварда Жорже Мендеш, его слова приводит Sky Sport.

«Мадридцам предложили 300 миллионов евро за трансфер, а самому Роналду пообещали зарплату более чем 100 миллионов евро в год. Но деньги — это не все. "Реал" — это его жизнь», — заявил Мендеш.

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По информации испанских СМИ, в Мадриде Роналду зарабатывает 427 тысяч евро в неделю. При этом он не является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Обладатель самой большой зарплаты — аргентинский форвард китайского «Хэбэй Форчун» Эсекиэль Лавесси (577 тысяч евро в неделю).

12 декабря Роналду стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года. Для него этот «Золотой мяч» стал четвертым в карьере (2008, 2013, 2014, 2016). Больше только у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси — пять (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015).