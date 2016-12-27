Роналду признали лучшим спортсменом Европы

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан спортсменом года в Европе. Об этом свидетельствуют результатам опроса, в котором приняли участие 27 европейских новостных агентств, сообщает El Mundo Deportivo во вторник, 27 декабря.

В тройке лучших также вошли британский теннисист Энди Маррей (первый номер рейтинга АТР) и венгерская пловчиха Катинка Хоссу, завоевавшая три золотых медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Опрос был организован польским новостным агентством Polska Agencja Prasowa.

12 декабря Роналду в четвертый раз получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года. Также в 2016 году он в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы.