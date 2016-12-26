Китайский клуб предложил игроку «Барселоны» 50 миллионов евро за три года

Китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Арда Турана. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Как сообщает источник, руководство китайской команды предложило турецкому игроку трехлетний контракт на сумму 50 миллионов евро (52 миллиона долларов).

В случае перехода Туран может стать одноклубником бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Халка. «Гуанчжоу» возглавляет бывший главный тренер российской команды Андре Виллаш-Боаш.

Ранее СМИ называли самым высокооплачиваемым футболистом мира соотечественника китайского «Хэбэй Форчун» Эсекиэля Лавесси. Его зарплата составляет 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю. При этом нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду зарабатывает 427 тысяч евро (460 тысяч долларов) в неделю, форвард «Барселоны» Лионель Месси — 316 тысяч евро (338,5 тысячи долларов) в неделю.